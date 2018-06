Hamburg (dpa/lno) - Knapp zwei Monate nach dem Tod von Ralph Giordano sind am Dienstag in Hamburg die Bertini-Preise an junge Menschen mit Zivilcourage verliehen worden. "Ganz im Sinne von Ralph Giordano sorgt ihr dafür, dass wir weder unsere Geschichte vergessen, noch unsere Menschlichkeit", sagte die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD), in ihrer Laudatio im Ernst Deutsch Theater. Insgesamt acht Projekte wurden in diesem Jahr mit dem Preis ausgezeichnet, dessen Namen auf den Roman "Die Bertinis" von Ralph Giordano zurückgeht. Darin schildert er das Schicksal seiner Familie unter der NS-Diktatur in Hamburg. Der Schriftsteller war bis zu seinem Tod im Alter von 91 Jahren Ehrenvorsitzender.

Bertini-Preis