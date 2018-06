Hamburg (dpa/lno) - Hamburger lassen sich einer Studie zufolge bundesweit am häufigsten wegen Depressionen krankschreiben. Im Jahr 2013 seien unter den Versicherten der Techniker Krankenkasse pro Erwerbsperson im Durchschnitt 1,42 Fehltage angefallen, teilte die Versicherung am Mittwoch in ihrem "Depressionsatlas" mit. In Baden-Württemberg seien es nur 0,84 Fehltage gewesen. Für Schleswig-Holstein ergab sich mit 1,26 die zweithöchste Zahl an Fehltagen pro Versichertem. Niedersachsen liegt mit 0,96 deutlich niedriger, während sich die Erwerbstätigen in den Stadtstaaten Bremen und Berlin auch häufiger wegen Depressionen krankschreiben ließen.

Die unterschiedlichen Werte für Städte und ländliche Regionen können nach Angaben der Techniker Krankenkasse zum Teil mit den unterschiedlichen Lebensbedingungen erklärt werden. Aber auch die Unterschiede bei der ärztlichen Versorgung sowie die Wahrnehmung von Beschwerden könnten eine Rolle spielen. In Schleswig-Holstein mit einer insgesamt hohen Rate gebe es mit Plön, Nordfriesland und Rendsburg-Eckernförde Kreise, in denen nur wenige Erwerbspersonen von Arbeitsunfähigkeiten aufgrund von Depressionen betroffen seien.

