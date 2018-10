Hamburg (dpa/lno) - Handball-Bundesligist Buxtehuder SV übt sich trotz des ersten Sieges beim HC Leipzig seit fast 22 Jahren in Zurückhaltung. "Wir werden weiter nur von Spiel zu Spielen denken", sagte Trainer Dirk Leun mit Blick auf den Titelkampf. Seine Mannschaft hatte am Dienstagabend mit 24:20 in der Messestadt gewonnen.

In der Tabelle ist der BSV Zweiter und bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Thüringer HC herangerückt. "Wir haben es selbst in der Hand, da wir noch beim HC das Rückspiel bestreiten müssen. Aber die Thüringerinnen haben das leichtere Restprogramm", stellte der Erfolgs-Coach fest.

Garant für den Sieg in Leipzig die starke Abwehr. "Das ist derzeit unser großer Trumpf. Unsere Defensive ist mit der Rückkehr von Steffi Melbeck stabiler geworden", sagte Leun. An den letzten Sieg in Leipzig am 24. Oktober 1993 erinnerte sich der Trainer gut. "Damals hatte Andrea Bölk fünf Treffer erzielt. Dieses Mal war es ihre Tochter Emily, die fünf Tore warf." Zum Titel reichte es für den BSV in der Saison 1993/1994 allerdings nicht. Am Ende wurde TuS Walle Bremen deutscher Meister.

