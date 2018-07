Hamburg (dpa/lno) - Gut ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod einer 88-Jährigen in Hamburg-Bahrenfeld hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise zur Aufklärung der Tat ausgesetzt. Die Rentnerin war wenige Tage vor Weihnachten, vermutlich am 21. Dezember 2013, in ihrer Wohnung erwürgt worden. Ein Pflegedienst fand ihre Leiche, die auch eine Platzwunde am Kopf aufwies.

Die Ermittler suchen nun nach einem etwa 60 Jahre alten Mann, den die Frau wohl erst kurz vor ihrem Tod kennengelernt hatte, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch mitteilte. Die alte Dame hatte ihrem Bekannten eine kleinere Geldsumme geliehen. Von dem über 1,70 großen Mann mit kurzen grauen Haaren und ungepflegter Erscheinung erhoffen sich die Ermittler wesentliche Hinweise zur Aufklärung der Tat. Der Fall soll am kommenden Mittwoch auch Thema in der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen xy...ungelöst" sein.

Polizeimitteilung