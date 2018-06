Köln (dpa/lno) - Trainer Peter Stöger geht nicht davon aus, dass der mögliche Neuzugang Carlos Eduardo dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln schon zum Rückrundenauftakt am Samstag zur Verfügung stehen wird. "Sollte er kurzfristig kommen, ist er dennoch keine Alternative für das Spiel in Hamburg", sagte Stöger am Donnerstag. Demnach plant der Österreicher in der Partie beim HSV auch im Fall eines erfolgreichen Transfers des Brasilianers vom russischen Verein Rubin Kasan zu den Rheinländern für Samstag komplett ohne den einstigen Hoffenheimer.

Stöger stehen mit Ausnahme des langzeitverletzten Angreifers Patrick Helmes alle Spieler des Aufsteigers zur Verfügung. Mit diesen Voraussetzungen will Stöger der Mannschaft des Tabellenelften zu einem erfolgreichen Auftakt der zweiten Halbserie verhelfen: "Wir werden das Spiel so angehen, dass wir es gewinnen können." Allerdings wirke das HSV-Team seines Kollegen Josef Zinnbauer "kompakter als im Herbst", ergänzte Stöger.