Potsdam (dpa) - Bei bundesweiten Razzien sind zwölf mutmaßliche Schleuser gefasst worden. Die Bundespolizei durchsuchte in neun Bundesländern 44 Wohnungen und Geschäftsräume, wie das Bundespolizeipräsidium Potsdam am Donnerstag berichtete. Schwerpunkte der Durchsuchungen vom Mittwoch waren Niedersachsen mit 14 Wohn- und Geschäftsräumen unter anderem in Braunschweig und Hildesheim sowie Sachsen und Bayern mit insgesamt 15 Objekten. In Nordrhein-Westfalen gab es fünf Durchsuchungen im Kölner Raum. Weitere Razzien gab es etwa in Kiel, Eckernförde, Berlin und Hamburg.

Der Großeinsatz der Bundespolizei lief in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Berlin, Sachsen, Thüringen, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Er sei das Ergebnis von fünf voneinander unabhängigen Ermittlungsverfahren. Elf Haftbefehle wurden vollstreckt, zudem gab es eine Festnahme in Niedersachsen. Mehr als 500 Bundespolizisten waren im Einsatz, darunter auch Spezialkräfte.

Die Ermittler beschlagnahmten Beweismaterial wie gefälschte Einreisevisa und Pässe sowie etwa 55 000 Euro Bargeld. Auch die europäische Polizeibehörde Europol war eingebunden. Über die Aktion hatte zuerst die "Bild"-Zeitung berichtet.

Die Schleuserbanden hätten mindestens 230 Flüchtlinge aus dem Irak und Syrien in Kleintransportern und Bussen nach Deutschland gebracht, sagte ein Sprecher. "Nach unseren Erkenntnissen wurden 8000 Euro pro Schleusung kassiert."