Hamburg (dpa/lno) - Das Teilnehmerfeld beim Hamburg Marathon 2015 wird aufgestockt. Wie der Veranstalter am Freitag in der Hansestadt mitteilte, ist das Limit wegen der großen Nachfrage von 18 000 auf 20 000 Startplätze erhöht worden. Drei Monate vor der Veranstaltung, die in diesem Jahr am 26. April stattfindet, haben bereits gut 16 600 Marathon-Läuferinnen und -Läufer fest gemeldet, hieß es in der Presseerklärung. Möglich werde die Aufstockung durch ein neues Konzept mit zwei getrennten Startbereichen an der Hamburg Messe.

