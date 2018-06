Hamburg (dpa/lno) - Mehrere Tausend Menschen wollen heute in Hamburg für die Rechte von Flüchtlingen auf die Straße gehen. Zu der Demonstration unter dem Motto "Recht auf Stadt - Never mind the Papers" werden am Samstag nach Polizeiangaben rund 3000 Teilnehmer erwartet. Um 13.00 Uhr wollen sich die Demonstranten an den St.-Pauli-Landungsbrücken versammeln, um von dort Richtung Innenstadt zu ziehen. Mehr als 90 Organisationen, viele aus der linken Szene, haben zu der Kundgebung aufgerufen. "Wir sind Menschen, die es nicht hinnehmen wollen, dass die unveräußerlichen Menschenrechte für unsere Nachbarin nicht gelten sollen", erklärten die Organisatoren. Das Bündnis setzt sich unter anderem für Krankenversicherung, Wohnung und uneingeschränkte Arbeitserlaubnis für alle ein.

