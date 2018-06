Hamburg (dpa/lno) - Der ehemalige Hamburger Finanzsenator Horst Gobrecht ist tot. Der SPD-Politiker starb am Montag im Alter von 78 Jahren, wie ein Sprecher des Senats mitteilte. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" darüber berichtet. Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) würdigte Gobrecht als engagierten Politiker und Ehrenamtler. "Sein politisches Denken, sein gutes Gefühl für klare Entscheidungen und sein klarer Blick auf die Dinge haben bei mir immer großen Respekt ausgelöst", erklärte Scholz.

Gobrecht saß acht Jahre lang für den Wahlkreis Hamburg-Altona im Bundestag, bis er 1984 Finanzsenator in der Hansestadt wurde. Später war er mehrere Jahre Generalkonsul der Republik Nicaragua in Hamburg und setzte sich ehrenamtlich ein. So war er Mitgründer des Kinderhilfswerks Plan. Zudem saß er im Vorstand des Vereins Wirtschaftsforum in Hamburg.