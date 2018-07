Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz hat angedeutet, im Falle einer erneuten absoluten Mehrheit für die SPD bei der Wahl am 15. Februar seinen Senat nicht umbauen zu wollen. "In der Politik gilt oft das Gleiche wie im Sport: Never change a winning team", sagte er in einem Interview der "Hamburger Morgenpost" (Samstag). Auf die Frage, ob dies auch für Verkehrssenator Frank Horch (parteilos) und Bausenatorin Jutta Blankau (SPD) gelte, antwortete Scholz: "Klar." Er hatte die SPD bei der Wahl 2011 zur absoluten Mehrheit geführt. Nach der jüngsten Umfrage würde die SPD mit 44 Prozent diesmal eine Alleinregierung knapp verfehlen.