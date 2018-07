Hamburg (dpa) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV steht nach Informationen von bild.de und kicker.de vor der Verpflichtung des Chilenen Marcelo Diaz. Der WM-Spieler ist derzeit noch beim FC Basel unter Vertrag. Der 28 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler soll am Sonntag den Medizincheck absolvieren und bei den Hanseaten einen Kontrakt bis 2017 erhalten. Die Ablösesumme wird auf zwei Millionen Euro geschätzt. Der HSV hatte am Samstag sein erstes Rückrundenspiel gegen den 1. FC Köln mit 0:2 verloren und befindet sich wieder in Abstiegsgefahr.

