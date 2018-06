Berlin (dpa/lno) - Die Hockey-Herren des Harvestehuder THC Hamburg haben sich bei den 54. deutschen Hallenhockey-Meisterschaften in Berlin den Titel gesichert. Die Hanseaten setzten sich am Sonntag im Finale in der Max-Schmeling-Halle mit 10:7 (6:5) gegen den Rekordmeister und Vorjahresfinalisten Rot-Weiss Köln durch. Für den HTHC ist es nach 1994, 1996 und 2013 der vierte Meistertitel unter dem Hallendach. Die Hanseaten machten im Endspiel einen 0:2-Rückstand wett und gaben die Führung vom 3:2 an bis zum Schlusspfiff nicht mehr ab. Treffsicherster Spieler im Duell der Champions von 2012 und 2013 war Olympiasieger Tobias Hauke vom HTHC mit drei Toren.

