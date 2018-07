Hamburg (dpa/lno) - Der Präsident des Unternehmensverbands Hafen Hamburg, Gunther Bonz, hält die Vorbereitungszeit für Olympia 2024 in der Hansestadt für viel zu kurz. Für das vom Senat vorgeschlagene Olympia-Gelände auf dem Kleinen Grasbrook müssten mehrere Unternehmen mit insgesamt 2000 Beschäftigten umgesiedelt werden, sagte Bonz der Deutschen Presse-Agentur. Dazu müssten Flächen in Altenwerder und Moorburg bereitgestellt werden. Dagegen werde es Proteste und Klagen geben. Er glaube nicht, dass die notwendigen Planungen und Genehmigungen im Hafenerweiterungsgebiet in weniger als neun Jahren zu bewerkstelligen seien. Am 21. März entscheidet der Deutsche Olympische Sportbund, ob er Hamburg oder Berlin ins Rennen schickt.

Unternehmensverband Hafen Hamburg