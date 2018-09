Hamburg (dpa/lno) - Frankreichs Generalkonsul in Hamburg, Serge Lavroff, hat sich beeindruckt von den unzähligen Sympathiebekundungen für sein Land nach den Anschlägen von Paris gezeigt. "Wir waren sehr angenehm überrascht von der Breite der Unterstützung, von der Freundschaft und der Solidarität", sagte Lavroff der Deutschen Presse-Agentur. Neben den offiziellen Bekundungen von Senat und Parteien schätzt Lavroff auch besonders die Solidarität von islamischen Hamburgern: "Es ist sehr wichtig, dass die Organisationen aller Religionen gemeinsam auf die Straße gegangen sind, um daran zu erinnern, dass wir in Europa in einer Gesellschaft der Toleranz leben."

Am 12. Januar waren mehrere tausend Menschen einem Aufruf des Vereins Unternehmer ohne Grenzen gefolgt und hatten unter dem Motto der Französischen Revolution "Liberté, Égalité, Fraternité" (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) gegen islamistischen Anschläge protestiert.

Institut Français