Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) hält seine Umwelt- und Klimapolitik trotz anhaltender Kritik für gelungen. "Wir machen das ziemlich gut", sagte der Regierungschef am Sonntag auf einer Matinee der Wochenzeitung "Die Zeit". Zwei Wochen vor der Bürgerschaftswahl verwies er dabei auf den Bau neuer Fahrradwege, die Ausweisung neuer Umweltschutzgebiete oder auf den Kauf ausschließlich emissionsfreier Bussen von 2020 an. Das sei deutlich mehr als die Grünen - sie beklagen sich am meisten über die SPD-Umweltpolitik - jemals zustande gebracht hätten. Und mit Blick auf die allgemeine Wahrnehmung über den möglichen Koalitionspartner fügte Scholz an: "Es gibt eben manchmal auch Situationen, wo Leute gar nichts machen und trotzdem für die gehalten werden, die sich darum kümmern."