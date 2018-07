Hamburg (dpa/lno) - Auf ihrem zweiten Bundesparteitag hat die Neue Liberale in Hamburg ihr Parteiprogramm verabschiedet. Darin bekennt sich die noch junge Partei unter anderem zu einer humanen Asyl- und Flüchtlingspolitik und setzt auf eine Vereinfachung des Steuersystems, wie die Bundesvorsitzenden Sylvia Canel und Najib Karim am Sonntag sagten. Parteimitglieder aus dem gesamten Bundesgebiet hatten am Wochenende im Bürgerhaus Wilhelmsburg diskutiert, wie sozialer Liberalismus aussehen soll. Die Neue Liberale hatte sich erst im Herbst 2014 gegründet. Viele Mitglieder waren zuvor in der FDP organisiert. Die Partei tritt bei der Bürgerschaftswahl am 15. Februar in Hamburg erstmals an.