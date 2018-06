Hamburg/Halstenbek (dpa/lno) - Ein Linienbus ist am Samstagabend in Hamburg-Eidelstedt in ein Wohnhaus gekracht. Dabei wurden nach Angaben eines Sprechers der Hamburger Feuerwehr fünf Passagiere leicht verletzt, der Busfahrer erlitt schwere Verletzungen. Warum der Bus um kurz vor 20.00 Uhr über eine Kreuzung und durch einen Vorgarten fuhr, ehe er frontal in die Ecke des Doppelhauses krachte, war zunächst unklar.

Der Fahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls hinter dem Steuer eingeklemmt, er musste von der Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Carport eines Nachbarhauses sei bei dem Unfall direkt an der Grenze zum Kreis Pinneberg umgerissen worden, sagte ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg. Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks rückten an, um das Gebäude abzustützen, damit der Bus geborgen werden konnte.