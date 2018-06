Hamburg (dpa/lno) - Die Frauen vom VT Aurubis Hamburg haben in der Volleyball-Bundesliga eine weitere Überraschung gegen ein Top-Team klar verpasst. Mit 0:3 (15:25, 22:25, 17:25) unterlag die Mannschaft von Trainer Dirk Sauermann am Samstagabend dem VC Wiesbaden vor 921 Zuschauern in der CU Arena. Die Norddeutschen bleiben trotz der deutlichen Niederlage aber Tabellenneunte.

"Natürlich hatten wir gehofft, einen oder vielleicht zwei Sätze mitzunehmen, aber Wiesbaden macht wenig Fehler. Immerhin waren wir etwas besser als im Hinspiel. Das ist positiv", sagte Sauermann nach der Partie. Der Vorsprung der Hamburgerinnen auf einen Abstiegsplatz beträgt bei noch vier ausstehenden Spielen fünf Punkte.

