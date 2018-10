Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger SV hat wie erwartet den chilenischen Fußball-Nationalspieler Marcelo Diaz verpflichtet. "Wir freuen uns auf Marcelo", teilte der abstiegsgefährdete Bundesligist am Montagmittag via Twitter mit. Der 28 Jahre alte Profi war bereits am Sonntag in die Hansestadt gekommen, um die medizinische Untersuchung zu absolvieren. Der Teilnehmer an der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien kommt vom FC Basel und soll einen Vertrag bis 2017 erhalten. Die Ablöse wird auf rund zwei Millionen Euro geschätzt.

"Seine Stärken hat man bei der WM gesehen. Dort war er einer der laufstärksten Spieler", sagte HSV-Sportdirektor Peter Knäbel über Diaz, der künftig mit dem derzeit noch verletzten Schweizer Nationalspieler Valon Behrami im Mittelfeld die Defensive stärken soll. "Ich will helfen, die Klasse zu halten. Und bin mir sicher, dass wir das schaffen werden", meinte Diaz am Montag in Hamburg.

Eine Einigung haben die Hanseaten auch mit Ivo Ilicevic erzielt. Der kroatische Nationalspieler, den der HSV gerne verkauft hätte, soll zwar weiter mit den Profis trainieren, aber vorerst für die U 23 in der Regionalliga Nord spielen, um sich mit guten Leistungen zu empfehlen. Knäbel: "Ivo hat zugestimmt. In der Länderspielpause Ende März werden wir dann sehen, wie sich die Sache entwickelt hat."

