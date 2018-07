Hamburg (dpa/lno) - Mit einem vielfältigen Programm startet in dieser Woche die Messe Reisen Hamburg. Zwei Tage vor der Eröffnung werden heute die Details der Ausstellung erläutert. Unter dem Motto "Leinen los!" konzentrieren sich die Veranstalter von Mittwoch bis Sonntag dieses Mal auf den Kreuzfahrttourismus. Er spielt in Hamburg eine herausgehobene Rolle mit zwei - und voraussichtlich von Juni an - drei Terminals. Neben Kreuzfahrtreedereien stellen weitere Reiseveranstalter, Tourismus-Zentralen, Outdoor-Spezialisten und Equipment-Anbieter ihre Programme und aktuelle Trends in acht Hallen vor. Im Vorjahr hatten rund 78 000 Menschen die Messe besucht.

