Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Hafenbahn hat im vergangenen Jahr so viele Güter transportiert wie noch nie. Rund 44,4 Millionen Tonnen Güter und 2,2 Millionen Standardcontainer (TEU) bedeuteten eine Steigerung um jeweils sieben Prozent, teilte die Hamburg Port Authority (HPA) am Montag in der Hansestadt mit. Damit zahlten sich die Investitionen der vergangenen Jahre in die Infrastruktur und die Optimierung von Prozessen aus. Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) erklärte, das Rekordergebnis der Hafenbahn zeige die Leistungsfähigkeit der Hafen-Infrastruktur und dass der Senat Ernst gemacht habe mit der Ankündigung, im Hafen verstärkt auf die Bahn zu setzen.