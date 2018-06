Hamburg (dpa/lno) - Erstmals gastiert die deutsche Beachvolleyball-Tour auf der Hamburger Moorweide. "Wir wollten weiter in die Stadt hinein. Und auf der Moorweide gab es 25 Jahre kein großes Event, das finde ich sehr spannend", sagte Veranstalter Frank Mackerodt am Dienstag. Als Termin wurde der 15. bis 17. Mai festgelegt, als zweiter Tourstopp nach dem Auftakt in Münster. Der Bezahlsender Sky überträgt live.

Die deutschen Meisterschaften sind für das zweite Septemberwochenende (10. bis 13.) in Timmendorfer Strand terminiert. Erstmals baggern Deutschlands beste Beacher auch in Jena: Auf dem historischen Marktplatz vom 12. bis 14. Juni. St. Peter-Ording wird vom 24. bis 26. Juli zum Beach-Mekka.

Die Turniere beginnen jeweils am Freitag mit der Qualifikation der Frauen und Männer, in der jeweils vier Startplätze ausgespielt werden. Im Hauptfeld gehen am Samstag und Sonntag dann jeweils 16 Frauen- und Männer-Duos an den Start. Die Finalspiele werden sonntags ausgetragen. Für die Meisterschaften qualifizieren sich die besten 16 Teams der deutschen Rangliste. Der Eintritt zu allen Turnieren ist frei.

