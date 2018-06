Hamburg (dpa) - Der Modehändler Tom Tailor hat sich nach der Übernahme der Marke Bonita stabilisiert und ist in die Gewinnzone zurückgekehrt. Der Umsatz der Gruppe erhöhte sich nach vorläufigen Zahlen um drei Prozent auf rund 932 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) habe sich gegenüber dem Vorjahr um mehr als zehn Prozent verbessert. Damit habe Tom Tailor erstmals seit der Bonita-Übernahme 2012 wieder ein positives Konzernergebnis erzielt. Die ausführliche Jahresbilanz will Tom Tailor am 18. März vorlegen.