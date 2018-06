Hamburg (dpa/lno) - Der Mainzer Kabarettist Frank Fischer hat den mit 3000 Euro dotierten Hamburger Comedy-Pokal gewonnen. Der Comedian setzte sich beim Finale am Montagabend im Schmidt's Tivoli gegen sechs Konkurrenten durch, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Zweiter wurde Faisal Kawusi aus Frankfurt am Main. Der Comedian mit afghanischen Wurzeln punktete mit einem gelungenen Stand-up-Programm und erhielt dafür ein Preisgeld von 2000 Euro und den mit 500 Euro dotierten Publikumspreis. Den dritten Pokal und 1000 Euro sicherte sich die Hamburgerin Katie Freudenschuss, die mit variationsreichen Fußballgesängen überzeugte. Insgesamt haben rund 3000 Comedy-Fans die 17 Veranstaltungen der vergangenen vier Tage besucht.

