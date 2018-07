Hamburg (dpa/lno) - Ein Unfall auf der A7 beim Hamburger Elbtunnel hat am Dienstagnachmittag einen mehr als zwölf Kilometer langen Stau verursacht. Nach Polizeiangaben hatte sich ein Lastwagen auf der Autobahn Richtung Norden in Höhe der Auffahrt Hamburg-Bahrenfeld quergestellt. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die A7 wurde dort voll gesperrt, die Fahrzeuge mussten die Autobahn verlassen. Der Verkehr staute sich durch den Elbtunnel zurück bis über die Auffahrt Heimfeld hinaus. Aus dem Tank des Lastwagens lief Dieselkraftstoff aus. Unfallursache könnte ein technischer Defekt sein, sagte eine Polizeisprecherin.