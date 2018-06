Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburgische Bürgerschaft hat am Mittwoch ihre letzte Sitzung vor der Wahl mit einer Aktuellen Stunde zur Haushaltslage begonnen. Ganz im Wahlkampfmodus hat die SPD ihren Antrag für die Diskussion unter den Titel "SPD-Finanzkonzept: Solide Haushaltspolitik zahlt sich aus" gestellt. Entsprechend will die Opposition alle Register ziehen, um die SPD und Bürgermeister Olaf Scholz eineinhalb Wochen vor der Wahl schlecht aussehen zu lassen. Danach stehen unter anderem die Elbphilharmonie, die Verkehrspolitik oder die Weigerung der Handelskammer, die Gehälter ihres Spitzenpersonals zu veröffentlichen, auf der Tagesordnung. Alle Themen, die in dieser Sitzung nicht abschließend behandelt werden, fallen unter die Diskontinuität. Sie gelten als erledigt.

