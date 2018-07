Hamburg (dpa/lno) - Im Zusammenhang mit der fehlerhaften Strahlenbehandlung von Krebspatienten hat die Hamburger Staatsanwaltschaft am Mittwoch ein Institut der Asklepios-Klinik St. Georg durchsucht. Es seien 15 Krankenakten beschlagnahmt und weitere von der Klinik ausgehändigt worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen richteten sich gegen drei Ärzte und einen Physiker der Klinik. Es gebe den Anfangsverdacht der fahrlässigen Körperverletzung und fahrlässigen Tötung in einer noch nicht bekannten Zahl von Fällen zwischen 2010 und 2015. Ein Asklepios-Sprecher hatte am Montag bestätigt, dass zehn Patienten zwischen 2010 und 2013 falsch bestrahlt wurden. Sieben der schwer Krebskranken seien inzwischen gestorben, aber nicht infolge der zu geringen Bestrahlung.