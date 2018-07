Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Hafen bekommt einen neuen Großbagger, um die Hafenbecken regelmäßig zu vertiefen. Das fünf Millionen Euro teure Fahrzeug wurde am Mittwoch in Hamburg von Taufpatin Claudia Martensen auf den Namen "Modi" getauft, teilte die Hamburg Port Authority (HPA) mit. So heißt auch einer der beiden Söhne der nordischen Gottheit Thor. Der 35 Meter lange und 13 Meter breite Seilgreifbagger kann 23 Meter tief baggern und wird künftig vor allem in schwer zugänglichen Hafenbecken eingesetzt. Er wurde speziell nach den Bedürfnissen der HPA auf einer Werft in den Niederlanden gebaut.

"Es ist mir ungemein wichtig, dass der Hafenbetrieb sicher und reibungslos funktioniert", sagte Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos). "Qualität und besonders Verlässlichkeit ist genau das, was den Hamburger Hafen auszeichnet und was uns von Mitbewerbern in jeder Beziehung abhebt."