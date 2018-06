Sandhausen (dpa/lno) - Steven Zellner wird wohl als einziger der vier Neuzugänge beim SV Sandhausen im ersten Spiel nach der Winterpause in der Startelf stehen. Der 23 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler soll beim badischen Fußball-Zweitligisten am Samstag gegen den FC St. Pauli den Gelb-gesperrten Denis Linsmayer auf der Sechser-Position ersetzen. "Das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel", sagte SV-Trainer Alois Schwartz am Donnerstag zur Partie gegen den Tabellenvorletzten. St. Pauli habe sich sehr gut verstärkt, verfüge über eine erfahrene Mannschaft und gehöre eigentlich weiter nach oben.

Schwartz geht verhalten optimistisch in das Spiel. "Wir haben eine gute Vorbereitung hinter uns und sind durch die Neuzugänge variabler aufgestellt", sagte er. Im Angriff hat der Coach nun fünf Optionen. Schwartz erhofft sich dadurch im Kampf um den Klassenerhalt mehr Durchschlagskraft. Mit nur 15 Treffern in bislang 19 Partien ist der SVS der abschlussschwächste Zweitligist.

