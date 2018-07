Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Wohnungsbaugenossenschaften haben im vergangenen Jahr 624 neue Mietwohnungen fertiggestellt. 228 davon seien staatlich gefördert worden, sagte Petra Böhme, Vorstand im Arbeitskreis Hamburger Wohnungsbaugenossenschaften am Donnerstag. Das liegt deutlich unter dem Ergebnis der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Saga/GWG. Diese betreut wie die Baugenossenschaften gut 130 000 Wohnungen und stellte den Angaben zufolge im vergangenen Jahr rund 1000 Wohnungen fertig. Gut 80 Prozent davon seien staatlich gefördert worden. Für dieses Jahr kündigte Böhme Investitionen in Höhe von rund 514 Millionen Euro an, rund zehn Millionen weniger als 2014. Geplant sei der Bau von 1163 Wohnungen, fertiggestellt würden 2015 zudem 524 Wohnungen.