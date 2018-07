Hamburg (dpa/lno) - Die Bundespolizei hat einen seit knapp drei Monaten mit Haftbefehl gesuchten 34-Jährigen am Hamburger Flughafen festgenommen, als er nach Istanbul ausreisen wollte. Der Mann ohne Wohnsitz in Deutschland war im Juni 2014 zu einer Geldstrafe von 1500 Euro verurteilt worden, wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion am Flughafen Hamburg mitteilte. Dreimal war er ohne Fahrschein in Zügen der Deutschen Bahn erwischt worden.

Weil er seine Strafe nicht beglich, schrieb ihn die Staatsanwaltschaft Bielefeld im November zur Fahndung aus - am Mittwochnachmittag wurde er festgenommen. Sollte der Mann die Tagessätze nun noch immer nicht zahlen können, muss er laut Bundespolizei für 100 Tage ins Gefängnis.

