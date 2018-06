Hamburg (dpa/lno) - Ein 31 Jahre alter Mann ist in Hamburg-Langenhorn von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte er am späten Donnerstagabend eine Hauptstraße, ohne auf den Verkehr zu achten. Trotz Vollbremsung erfasste ein 61-Jähriger den Mann mit seinem Auto. Der Fußgänger erlitt schwere Kopfverletzungen, befindet sich aber nicht in Lebensgefahr.