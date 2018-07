Hamburg (dpa/lno) - Gut eine Woche vor der Bürgerschaftswahl will die Umweltorganisation BUND der SPD-Alleinregierung heute ihr Abschlusszeugnis ausstellen. Schon jetzt ist klar, dass es nicht gut ausfallen wird. Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) sei in Umweltfragen praktisch nicht in Erscheinung getreten, erklärte die Umweltorganisation vorab. Und nicht nur das: "Vielmehr haben seine Behörden den Eindruck erweckt, dass in fast allen Bereichen Umwelt- und Naturschutz eher hinderlich sind." Sogar von der SPD selbst angekündigte Maßnahmen etwa im Abfall- oder Naturschutzbereich seien während Scholz' Alleinregierung nicht umgesetzt worden.