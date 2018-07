Hamburg (dpa/lno) - Die Umweltorganisation BUND hat der Umwelt- und Klimapolitik des SPD-Senats unter Bürgermeister Olaf Scholz ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. "So wie in den vergangenen vier Jahren kann es auf jeden Fall nicht weitergehen", sagte BUND-Landesgeschäftsführer Manfred Braasch am Freitag in der Hansestadt. Der Klimaschutz sei finanziell ausgetrocknet worden. Außerdem habe der SPD-Senat gesetzliche Vorgaben bei der Luftreinhaltung missachtet und Versprechen beim Gewässer- und Naturschutz gebrochen. ""Gutes Regieren" sieht, glaube ich, anders aus", betonte Braasch gut eine Woche vor der Bürgerschaftswahl.