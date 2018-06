Hamburg (dpa/lno) - In keinem anderen Bundesland ist der Anteil der Senioren an der Gesamtbevölkerung so gering wie in Hamburg. Wie das Statistische Amt am Montag mitteilte, lebten am 9. Mai 2011, dem Stichtag des letzten Zensus, in der Hansestadt 324 000 über 65-Jährige. Das waren 19 Prozent der Hamburger. 13 Prozent der Hanseaten waren 85 Jahre und älter.

Von den Senioren waren nur gut die Hälfte (54 Prozent) verheiratet. Sieben Prozent waren noch nie eine Ehe eingegangen, 400 ältere Menschen (0,1 Prozent) lebten in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft. Sechs Prozent der über 65-Jährigen hatte keinen deutschen Pass, zwölf Prozent einen Migrationshintergrund.

Fast jeder zehnte ältere Hamburger (9,5 Prozent) arbeitete noch mindestens eine Stunde pro Woche. Das war den Angaben zufolge die dritthöchste Erwerbstätigenquote aller Bundesländer. Die meisten Senioren wohnten in Mietwohnungen. Nur gut jeder dritte (36 Prozent) lebte im eigenen Haus oder der eigenen Wohnung. Damit zählte Hamburg zu den drei Bundesländern mit dem geringsten Anteil an Wohnungseigentümern im Seniorenalter.

