Hamburg (dpa/lno) - Die um den Wiedereinzug in die Bürgerschaft kämpfende FDP würde nach Ansicht von Hamburgs Grünen-Chefin Katharina Fegebank beinahe alles für eine Regierungsbeteiligung tun. "Die FDP macht dem Bürgermeister alle Avancen und schmeißt sich an ihn ran wie ein Koberer vor einem Vergnügungsclub auf dem Kiez", sagte sie dem "Hamburger Abendblatt" (Montag) und dem Fernsehsender Hamburg1. Auch wenn Bürgermeister Olaf Scholz bei einem Verlust der absoluten SPD-Mehrheit erst mit den Grünen reden will, könnte er danach bei der FDP landen. "So vorzugehen, ist ein strategisch kluger Schachzug vom Bürgermeister, um zu sehen, ob die FDP billiger zu haben ist." Als Koberer bezeichnet man in Hamburg einen Türsteher, der Kunden von der Straße zum Besuch eines Amüsierlokals auffordert.