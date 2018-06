Bremen/Hamburg (dpa/lno) - Der Terminalbetreiber Eurogate hat im vergangenen Jahr 14,8 Millionen Standardcontainer (TEU) umgeschlagen und damit die höchste Zahl der Unternehmensgeschichte erreicht. Der Anstieg zum Vorjahr habe 4,2 Prozent betragen, teilte das Unternehmen am Montag in Bremen mit. Sehr schlecht lief es allerdings weiterhin im 2012 eröffneten JadeWeserPort in Bremerhaven, der mit gut 67 000 TEU noch hinter das Ergebnis von 2013 mit 76 000 TEU zurückfiel. In Deutschland schlug Eurogate insgesamt 8,1 Millionen TEU um, ein Plus von 3,5 Prozent. Im Hamburger Hafen ist Eurogate der zweitgrößte Umschlagbetrieb.

Mitteilung Eurogate