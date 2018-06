Rotterdam (dpa/lno) - Tennis-Profi Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in Rotterdam bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 17 Jahre alte Hamburger verlor am Montag sein Auftaktspiel bei der mit 1,6 Millionen Euro dotierten Hartplatz-Veranstaltung. Der Norddeutsche unterlag dem Spanier Roberto Bautista-Agut mit 4:6, 1:6.

