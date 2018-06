Hamburg/Berlin (dpa/lno) - Die Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention hat die Länder anlässlich der Bürgerschaftswahl in Hamburg aufgefordert, das Wahlrecht zügig behindertengerecht auszugestalten. "Das Wahlrecht muss dringend auf alle Erwachsenen mit Behinderungen ausgeweitet werden", erklärte der Leiter der Monitoring-Stelle, Valentin Aichele, am Montag in Berlin. Noch immer könnten in Deutschland nicht alle Behinderte wählen. Das gelte auch für Hamburg. "Ein trauriges Ergebnis nahezu sechs Jahre nach Inkrafttreten der Konvention für Deutschland."

So seien von Wahlen ausgeschlossen etwa Frauen und Männer, bei denen die Betreuung in allen Angelegenheiten angeordnet wurde, sowie Menschen mit psychosozialen Beeinträchtigungen, die sich aufgrund einer strafgerichtlichen Anordnung im Maßregelvollzug befinden. Dass erst Ergebnisse eine Studie des Bundesarbeitsministeriums zum Wahlrecht abgewartet werden soll, bewertete die Monitoring-Stelle als "Verzögerungstaktik" und "menschenrechtlich nicht vertretbar". Gleichzeitig warnte sie vor einer Rüge durch die Vereinten Nationen, wenn diese Ende März Deutschlands Bemühungen überprüften.

