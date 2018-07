Hamburg (dpa/lno) - Der Basketball-Supercup findet in diesem Jahr erstmals in Hamburg statt. Gut zwei Wochen vor dem Auftakt der Europameisterschaft überprüft die Nationalmannschaft der Männer vom 21. bis 23. August in der Inselpark-Halle im Stadtteil Wilhelmsburg gegen Polen, die Türkei und Lettland ihre Form. "Zwei Wochen vor der EM testen wir gegen ganz starke Gegner. Das ist eine ganz wichtige Standortbestimmung", sagte Bundestrainer Chris Fleming am Dienstag bei einer Pressekonferenz in der Hansestadt.

Vor der EM-Vorrunde, die die deutsche Mannschaft in Berlin spielen wird, will Fleming mit seiner stärksten Formation in der Hansestadt antreten. Sollten sich die NBA-Profis Dirk Nowitzki, Chris Kaman und Dennis Schröder dafür entscheiden, an der EM vom 5. bis 20. September teilzunehmen, würden sie auch in der 3500 Zuschauer fassenden Halle auf der Elbinsel spielen.

Sämtliche Gruppenspiele der Nationalmannschaft bei der EM werden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bei ARD und ZDF übertragen.

Deutscher Basketballbund