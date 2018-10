Hamburg (dpa/lno) - Ein seltener Glücksfall hat Hamburger Archäologen neue Einsichten in die Stadtgeschichte ermöglicht. Bei Grabungen in der Innenstadt wurden Reste einer Wallanlage gefunden, darunter perfekt erhaltene, fast tausend Jahre alte Eichenstämme mit Rinde, sagte der Landesarchäologe Rainer-Maria Weiss am Mittwoch. Anhand dieser Bäume könne die Errichtung der mächtigen Wallanlage "Neue Burg" auf das Jahr 1023/24 datiert werden.

Bisher war man aufgrund mittelalterlicher Quellen davon ausgegangen, dass die Keimzelle der Stadt, die "Hammaburg", um das Jahr 1020, nach einem Überfall der Slawen eingeebnet wurde, sagte Weiss. Danach sei erst etwa 1043 die "Alsterburg" und 1061 die "Neue Burg" errichtet worden. Dieser Teil der Stadtgeschichte müsse nun umgeschrieben werden.

Mit der Methode der sogenannten Dendrochronologie sei jetzt erwiesen, dass die Eichen für den Wall der "Neuen Burg" im Winter 1023/24 gefällt wurden, sagte der Archäologe. Demnach wurde gleich nach der Aufgabe der "Hammaburg" die "Neue Burg" errichtet. Diese bildete zusammen mit dem "Heidenwall" im Osten die Verteidigungsanlage der Siedlung, aus der die Kaufmannsstadt Hamburg hervorgehen sollte. "Die legendäre "Alsterburg" hat also nie existiert", sagte Weiss.

Die Wallanlage selbst war rund 480 Meter lang, bis zu 24 Meter breit und an die 6 Meter hoch, sagte der Grabungsleiter Kay Suchowa. Bis zum Juni wird noch gegraben. Danach wird an dieser Stelle ein neunstöckiges Gebäude errichtet. Einzelne Stämme sollen konserviert und später ausgestellt werden.

