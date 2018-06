Hamburg (dpa/lno) - Mit verhaltenem Optimismus reist das Hamburger Curling-Team zu den Deutschen Meisterschaften von Freitag bis Sonntag in Baden Hills. Trotz des Halbfinaleinzugs beim German Masters vor knapp drei Wochen in eigener Halle räumte Skip Felix Schulze ein: "Natürlich wollen wir unseren Titel verteidigen. Aber wir gehen so schlecht vorbereitet in das Turnier wie noch nie in den vergangenen vier Jahren."

Die Hanseaten waren nach der zurückliegenden Olympia-Saison erst verspätet ins Training eingestiegen. "Im Großen und Ganzen aber sind wir fit", versicherte Schulze. Titelfavorit ist das junge Team aus Schwenningen von Skip Alexander Baumann.

