Hamburg (dpa/lno) - Ottmar Hitzfeld hat dem Bundesliga-Novizen Josef Zinnbauer vom Hamburger SV ein gutes Zeugnis ausgestellt. "Er ist ein Trainer, der authentisch, akribisch und nervenstark ist. Und er bringt Emotionen rüber", sagte der ehemalige Schweizer Fußball-Nationalcoach am Dienstagabend in Hamburg. Spielerisch habe der HSV zwar noch Luft nach oben, dennoch sei die Reise zu seinem Ex-Club FC Bayern München am Samstag nicht aussichtslos.

Zumal der HSV Hitzfelds Meinung nach gefestigter ist als in den vorherigen Jahren. "Generell ist Ruhe eingekehrt beim HSV. Auch nach der Köln-Niederlage ist nicht gleich Hysterie entstanden. Es war erstaunlich ruhig", urteilte der 66-Jährige in der Hansestadt.

Auch Rückkehrer Ivica Olic hofft nach den Erfolgen in Paderborn (3:0) und gegen Hannover 96 (2:1) für die Partie am Samstag beim Meister und Tabellenführer aus München auf Zählbares. "Ich glaube, dass wir eine Überraschung schaffen können", sagte der 35 Jahre alte Stürmer. Allerdings erwartet er vom HSV keinen Fußball-Leckerbissen. Das Team sei "im Moment nicht in der Lage, schönen Fußball zu spielen. Der Druck ist groß, die jungen Spieler haben Angst vor Fehlern", erklärte der Kroate. Jeder im Club sei nervös nach drei Jahren Abstiegskampf.

Auch der in der Winterpause vom VfL Wolfsburg in die Hansestadt zurückgeholte Stürmer brach eine Lanze für Zinnbauer. "In Hamburg gab es in den letzten Jahren immer wieder Trainerwechsel. Die Situation blieb die gleiche. Daran sieht man, dass nie etwas am Trainer alleine liegt", sagte der erfahrene Profi der "Sportbild" (Mittwoch). "Ohne Ergebnisse ist auch ein José Mourinho ein schlechter Trainer."

Der HSV-Vorstandsvorsitzende Dietmar Beiersdorfer will im Verein eine alte Mentalität wieder neu erwecken: "Gewinnen sollte Normalität sein." Nach Uneinigkeit im Club und vielen Personalwechseln versuche man nun, der Mannschaft einen festen Rahmen zu geben. Das Team haue sich rein, sei fleißig, spiele aber noch nicht so, "wie wir uns das vorstellen". Wie der Kader zur neuen Saison aussehe, wisse man noch nicht. "Ein Schnitt ist möglich. Wir sprechen mit einigen Spielern in der Nationalmannschaftspause im März über ihre Zukunft, dann werden wir weitersehen", sagte Sportdirektor Peter Knäbel. So laufen unter anderem die Verträge von Rafael van der Vaart und Marcell Jansen aus.