Hamburg (dpa) - Ottmar Hitzfeld schließt eine Rückkehr als Trainer zu Borussia Dortmund kategorisch aus. "Ich habe im November 2013 die Entscheidung getroffen aufzuhören. Wenn ich noch Lust gehabt hätte, hätte ich in der Schweiz weitergemacht", sagte der ehemalige Fußball-Nationalcoach der Eidgenossen am Dienstagabend in Hamburg. Meldungen, wonach er in Dortmund gesehen worden sei, wies er zurück: "Ich war in Lörrach", sagte Hitzfeld, der den BVB von 1991 bis 1997 trainiert und sogar bis zum Champions-League-Sieg geführt hat.

Jeden Samstag wieder ein Bundesliga-Spiel auf dem Terminplan zu haben, kann sich der 66-Jährige nicht mehr vorstellen: "Ich bin sehr froh, dass ich aufgehört habe. Es war die richtige Entscheidung nach 40 Jahren Druck, den ich auch als Spieler hatte."

Die Vertragsverlängerung von Marco Reus hält er für ein richtiges Zeichen, auch wenn man sich finanziell wahrscheinlich sehr engagiert habe. "Das war ein Schachzug von Borussia, das gibt sicher Auftrieb und zeigt, dass sie nächstes Jahr angreifen wollen", meinte Hitzfeld.

Sein vielleicht emotionalster Moment in der Trainerkarriere sei die kuriose Meisterschaft mit dem FC Bayern München in Hamburg gewesen. Erst durch ein Freistoßtor von Patrik Andersson in der Nachspielzeit entrissen die Münchner 2001 dem FC Schalke 04 noch die Meisterschale.