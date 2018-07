Hamburg (dpa/lno) - 100 Teams aus jungen Gründern gehen in diesen Tagen in Norddeutschland an den Start, um aus ihren Ideen ein Geschäft zu machen. Gefördert werden sie mit jeweils 50 000 Euro von der EU, gesteuert und unterstützt aus Hamburg, sagte Stefan Stengel vom Starthelfer "SpeedUp!Europe" der Deutschen Presse-Agentur. Er koordiniert im Auftrag der EU das Programm in Hamburg. In der nächsten Woche kommen die jungen Gründer zum offiziellen Startschuss in der Hansestadt zusammen. 70 der Teams kommen aus Hamburg und Norddeutschland, 30 aus dem Ausland. Insgesamt fördert die EU rund 1000 Gründerteams mit mehr als 100 Millionen Euro.

SpeedUP!Europe