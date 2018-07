Hamburg (dpa/lno) - Die Frauen des VT Aurubis Hamburg haben ihr Minimalziel in der Volleyball-Bundesliga in dieser Saison bereits erreicht. Mit dem 3:2 (25:16, 23:25, 25:21, 14:25, 15:13)-Sieg beim Schlusslicht VCO Berlin am Mittwochabend haben sich die Hamburgerinnen vorzeitig für die Pre-Playoffs qualifizieren und den Verbleib in der Bundesliga sicherstellen können. Bei noch zwei ausstehenden Spielen gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter Dresdner SC (14.2.) und beim Köpenicker SC (21.2.) liegt die Mannschaft von Trainer Dirk Sauermann sieben Punkte vor den Abstiegsrängen.

