Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Freezers haben nach drei Siegen in Serie wieder eine Niederlage kassiert. Der Halbfinalist der Vorsaison unterlag am Freitag der Düsseldorfer EG in einer ausgeglichenen Partie mit 2:3 (0:0, 0:0, 2:3). Die Tore für Hamburg erzielten Philippe Dupuis (44.) und Kevin Schmidt (44.). Für Düsseldorf trafen Travis Turnbull (42., 45.) und Alexej Dmitriev (54.).

Den 12 703 Zuschauern wurde von Spielbeginn an ein munteres Spiel mit vielen Torgelegenheiten geboten. Die Düsseldorfer EG, die derzeit das beste Überzahlspiel der Liga aufweist, traf gleich beim ersten Powerplay die Latte. Auf eine größere Anzahl an Torgelegenheiten kamen allerdings die Gastgeber. Thomas Oppenheimer vergab die größte Chance, als er in Unterzahl einen starken Alleingang hinlegte und erst am Torwart Tyler Beskorowany scheiterte.

Im zweiten Spielabschnitt wurde das Spiel hitziger, wodurch die Hamburg Freezers sechs und die Düsseldorfer EG vier Strafzeiten kassierten. Tore fielen allerdings erst im Schlussdrittel. Zunächst brachte Turnbull die Gäste in Führung, bevor die Freezers das Spiel wieder innerhalb von 16 Sekunden drehten. Weitere 35 Sekunden später sorgte Düsseldorf für den erneuten Ausgleich. Der Siegtreffer gelang den Gästen in Überzahl durch Dmitriev.