Hamburg (dpa/lno) - Handball-Bundesligist Buxtehuder SV will am Samstag mehr als nur den Einzug in das EHF-Cup-Viertelfinale der Frauen perfekt machen. Das Achtelfinal-Rückspiel in der Halle Nord (16.00 Uhr) gegen Bayer Leverkusen soll nicht nur wegen der erhofften erfolgreichen Aufholjagd nach dem Hinspiel-29:31 ein Ereignis werden. Es soll auch als Werbeaktion für Hamburgs Olympia-Ambitionen dienen.

"Olympische Spiele hier würden auch dem Sport in der Süderelberegion einen Schub verleihen", sagte BSV-Manager Peter Prior am Freitag über die Hamburger Olympia-Bewerbung. Die Hansestadt bewirbt sich neben Berlin als deutscher Ausrichter der olympischen Sommerspiele 2024. Die Entscheidung, wer den Zuschlag bekommt, fällt in diesem März.

Hinsichtlich der sportlichen Aufgabe zeigte sich Isabell Klein optimistisch. "In unserer Halle zu spielen, gibt uns Sicherheit", erklärte die BSV-Spielführerin. "Ich bin zuversichtlich, dass wir das Viertelfinale erreichen und weiter in drei Wettbewerben vertreten sein können."

