Rom (dpa) - Nach dem Ärger über ein geplantes neues Zentrum der Reederei Costa Crociere in Hamburg hat Vorstandschef Michael Thamm die Kritik der Gewerkschaften in Italien zurückgewiesen. Nach einem Treffen mit Verkehrsminister Maurizio Lupi in Rom sagte er: "Wir arbeiten zusammen daran, etwas aufzubauen, und das ist zum Vorteil von Italien, aber auch zum Vorteil von Costa." Der Gewerkschaftsbund CISL hatte erklärt, Costa wolle 160 Arbeitsplätze von Genua nach Hamburg verlegen und die Pläne scharf kritisiert.

Thamm wollte sich zu möglichen konkreten Auswirkungen noch nicht äußern. "Da sind wir jetzt ja dabei, das mit den Gewerkschaften zu besprechen, da muss man die Gespräche abwarten", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Auch Lupi betonte nach dem Treffen, Costa Crociere ziehe sich nicht aus Italien zurück, sondern wolle den Standort neu beleben.

Die Costa-Gruppe, zu der auch das Unglücksschiff "Costa Concordia" gehörte, hatte mitgeteilt, dass das Unternehmen in Hamburg eine "hochmoderne, digitalisierte" Einrichtung für den Betrieb ihrer Flotte von derzeit 25 Schiffen aufbaue. Die Gewerkschaften in Italien kritisierten das Ergebnis des Treffens am Freitag. "Viele schöne Worte, aber keine Fakten", erklärte Giovanni Olivieri vom CISL.