Memphis (dpa/lno) - Tennisprofi Dustin Brown ist beim ATP-Turnier in Memphis bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 30-Jährige aus Winsen/Aller unterlag am Donnerstagabend (Ortszeit) dem an Nummer sechs gesetzten US-Amerikaner Steve Johnson mit 6:4, 5:7, 6:7 (3:7). Die Hartplatzveranstaltung in Memphis ist mit 659 700 Dollar dotiert.

